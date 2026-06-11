НПЗ в Краснодарском крае загорелся после атаки украинских дронов

На территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае вспыхнул пожар после атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального опертаба.

«Обломки беспилотников упали в поселке Афипском. В результате произошло возгорание на территории НПЗ», — говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили об обнаружении фрагментов летательного аппаратах в трех частных секторах в Северском районе: в одном после падения загорелась хозяйственная постройка, а в другом доме взрывной волной выбило стекла.

Губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил об одном пострадавшем в результате инцидентов. В оперштабе подчеркнули, что атака летательных аппаратов привела к нарушению газовой магистрали.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что удар беспилотника ВСУ по зданию музея «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» вызвал пожар. В результате объект полностью выгорел. Кроме того, серьезно пострадало полотно панорамы «Оборона Севастополя» художника Франца Рубо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.