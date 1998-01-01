Марат Башаров после скандала с избиением жены уехал отдыхать во Францию

Марат Башаров, избивший свою жену, был замечен на одном из горнолыжных курортов Франции, сообщает starhit. Неназванный собеседник рассказал изданию, что актер пребывает в отличном настроении.

— Мы видели Марата и его дочь на склоне. Он хорошо катается на лыжах, радуется, веселится, как будто ничего и не произошло несколько дней назад, — приводит слова анонимного собеседника starhit.

27 декабря Пятый канал сообщал, что третья жена Марата Башарова, Елизавета Шевыркова, госпитализирована с переломом носа. По словам матери Шевырковой, у супругов произошел конфликт, после чего Елизавета попыталась скрыться от озлобленного мужа, но тот догнал ее и избил. После побоев Шевыркова поехала в больницу, где ей диагностировали перелом.