Крисси Метц на «Золотом глобусе» нецензурно отозвалась об актрисе Элисон Бри

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Метц не заметила, что микрофон все еще включен и пылко прокомментировала появление своей коллеги на красной дорожке.

Фото: Instagram @chrissymetz

Актриса Крисси Метц попала в неловкую ситуацию — на церемонии вручения «Золотого глобуса» она не заметила включенного микрофона и нелицеприятно отозвалась о своей коллеге, Элисон Бри.

На видео, разлетевшемся по интернету, ведущий спрашивает Метц, знает ли она девушку по имени Элисон Бри и упоминает, что сейчас она находится на красной ковровой дорожке. Крисси в ответ подтверждает, что знакома с Бри, а затем называет ее весьма нелитературным словом. Вероятно, Метц подумала, что на последней реплике микрофон уже выключен. Однако, на записи отчетливо слышно, что Крисии говорит про Бри «she is such a bitch».

Элиссон Бри американская актриса, известная по фильмам «В активном поиске», «Короли лета», а также сериалам «Безумцы» и «Сообщество». Крисси Метц снималась в сериалах «Меня зовут Эрл», «Американская история ужасов» и «Это мы».

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Виктория Боня обозвала Алану Мамаеву «психопаткой».

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