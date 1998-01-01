Крисси Метц на «Золотом глобусе» нецензурно отозвалась об актрисе Элисон Бри

Актриса Крисси Метц попала в неловкую ситуацию — на церемонии вручения «Золотого глобуса» она не заметила включенного микрофона и нелицеприятно отозвалась о своей коллеге, Элисон Бри.

Here’s the Chrissy Metz calling Allison Brie a «b» at #GoldenGlobes2019 pic.twitter.com/Wwl25s3DMR — Will C (@wheelsee) 7 января 2019 г.

На видео, разлетевшемся по интернету, ведущий спрашивает Метц, знает ли она девушку по имени Элисон Бри и упоминает, что сейчас она находится на красной ковровой дорожке. Крисси в ответ подтверждает, что знакома с Бри, а затем называет ее весьма нелитературным словом. Вероятно, Метц подумала, что на последней реплике микрофон уже выключен. Однако, на записи отчетливо слышно, что Крисии говорит про Бри «she is such a bitch».

Элиссон Бри американская актриса, известная по фильмам «В активном поиске», «Короли лета», а также сериалам «Безумцы» и «Сообщество». Крисси Метц снималась в сериалах «Меня зовут Эрл», «Американская история ужасов» и «Это мы».

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