В Киеве нашли «болезненное» положение томоса об автокефалии

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Ранее ни один издававшийся томос не содержал запрет на создание церковью собственных структур за рубежом.

Фото: © РИА Новости / Стрингер

В Киеве определили самое слабое место свежеполученного томоса об автокефалии. Об этом сообщает RT.

Так называемая Объединенная раскольническая церковь Украины (ОРЦУ) в воскресенье, 6 января, в Стамбуле получила документ, удостоверяющий независимость новой религиозной структуры Незалежной. И сразу же в ней отыскался довольно неприятный пункт.

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Как отмечает в своей статье для издания «Левый берег» проректор Киевской духовной академии Владимир Бурега положение томоса об автокефалии новой церкви Украины, запрещающее ей создавать свои структуры за пределами страны, является «болезненным».

— Пожалуй, наиболее болезненным положением томоса может стать требование, чтобы ПЦУ отказалась от создания своих структур за пределами Украины, — отметил теолог.

При этом Бурега подчеркнул, что данный пункт, по сути, беспрецедентен, ранее такие условия на выставлялись ни разу при издании томосов. Отмечается, что все имеющиеся за пределами Украины церковные структуры, теперь перейдут под юрисдикцию Константинопольского патриархата.

Ранее Пятый канал сообщал, что после получения томоса об автокефалии новая церковь Украины, возглавляемая молодым карьеристом Епифанием, будет марионеткой Константинополя и не только его.

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