Телеповар Джейми Оливер купил дом с привидением за 6 миллионов фунтов стерлингов

Популярный телеведущий, автор кулинарных книг и повар Джейми Оливер приобрел для своей семьи дом с привидением. На покупку мужчина потратил кругленькую сумму.

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Недвижимость «с изюминкой» обошлась Джейми поти в шесть миллионов фунтов стерлингов — это около 516 миллионов рублей. За такую нескромную плату Оливер приобрел старинный особняк, построенный в графстве Эссекс в 16 веке. До того, как дом стал собственностью известного кулинара, он принадлежал семье британских аристократов, которая владела поместьем не одно поколение.

Вместе с самим особняком Джейми также досталось 70 акров земли — приблизительно 28 гектаров. Кроме того, в стоимость покупки входили и расположенный на территории поместья фермерский домик, конюшня и гараж.

Эксперты утверждают, что сумма покупки явно не соответствует среднему ценовому уровню даже для такого роскошного приобретения. Все дело в призраке, который якобы обитает в особняке. Как уверяют предыдущие владельцы дома, в детской комнате время от времени появляется призрак старинной игрушки — деревянной лошадки-качалки. Когда она начинает раскачиваться, обитатели дома могут услышать скрип половиц в такт движения призрачной игрушки. Однако чета Оливер утверждает, что ни их самих, ни их пятерых детей это ни капли не пугает.

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