Кинокритики назвали лучшие фильмы ужасов 2018 года

Названы самые лучшие фильмы ужасов, вышедшие в 2018 году. Рейтинг опубликовал портал Screen Rant.

Пятерку лучших хорроров замкнула картина «Выжившая» от Корали Фаржеа. Четвертой стала лента «Истории призраков» — та самая, одну из главных ролей в которой сыграл Мартин Фриман.

В ТОП-3 фильмов ужасов вошел фильм «Суспирия» — ремейк картины, снятой в 1977 году. Серебро взяла работа Джона Красински «Тихое место».

Самым жутким фильмом по версии портала стала лента «Реинкарнация». Примечательно, что это дебютная режиссерская работа Ари Астера. Как сообщают составители рейтинга, картина получилась настолько пугающей, что пересматривать ее не захочется никому.

Ранее Пятый канал публиковал еще один рейтинг самых жутких фильмов 2018 года — по версии журнала Forbes.