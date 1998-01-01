Гленн Клоуз получила «Золотой глобус» как лучшая драматическая актриса

Американская актриса Гленн Клоуз получила «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса в драматическом фильме». Победу Клоуз принесла главная роль в фильме «Жена» шведского режиссера Бьерна Рунге.

Картина рассказывает историю женщины по имени Джоан — супруги популярного современного писателя Джозефа Касселмана. Муж Джоан становится лауреатом Нобелевской премии по литературе, однако хранит страшную тайну: с момента первой встречи все произведения за него пишет его возлюбленная. Джоан десятилетиями оставалась в тени своего супруга, но однажды решилась рассказать правдивую историю журналисту.

Вместе с Гленн Клоуз за звание лучшей драматической актрисы боролись Николь Кидман (фильм «Время возмездия»), Розамунд Пайк (фильм «Частная война»), Мелисса Маккарти (фильм «Сможете ли вы меня простить?») и даже Леди Гага — она попала в номинацию за роль в картине «Звезда родилась».

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Майкл Дуглас получил «Золотой глобус» как лучший комедийный актер.