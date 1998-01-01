Гленн Клоуз получила «Золотой глобус» как лучшая драматическая актриса

, 8:36 16

Престижную награду актрисе принесла главная роль в фильме «Жена» шведского режиссера Бьерна Рунге.

Фото, видео: YouTube @ KINOSAFE

Американская актриса Гленн Клоуз получила «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса в драматическом фильме». Победу Клоуз принесла главная роль в фильме «Жена» шведского режиссера Бьерна Рунге.

Картина рассказывает историю женщины по имени Джоан — супруги популярного современного писателя Джозефа Касселмана. Муж Джоан становится лауреатом Нобелевской премии по литературе, однако хранит страшную тайну: с момента первой встречи все произведения за него пишет его возлюбленная. Джоан десятилетиями оставалась в тени своего супруга, но однажды решилась рассказать правдивую историю журналисту.

Вместе с Гленн Клоуз за звание лучшей драматической актрисы боролись Николь Кидман (фильм «Время возмездия»), Розамунд Пайк (фильм «Частная война»), Мелисса Маккарти (фильм «Сможете ли вы меня простить?») и даже Леди Гага — она попала в номинацию за роль в картине «Звезда родилась».

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Майкл Дуглас получил «Золотой глобус» как лучший комедийный актер.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

8:36
Гленн Клоуз получила «Золотой глобус» как лучшая драматическая актриса
8:16
Телеповар Джейми Оливер купил дом с привидением за 6 миллионов фунтов стерлингов
8:01
«Золотой глобус» за лучший иностранный фильм получила мексиканская лента «Рим»
7:57
В Великобритании выписали из больницы девочку, родившуюся с весом 500 грамм
7:40
Названа новая версия гибели группы Дятлова на Урале
7:15
Кристиан Бейл получил «Золотой глобус» как лучший комедийный актер в фильме
6:58
Леди Гага завоевала второй «Золотой глобус»
6:44
Назван ТОП-10 новинок российского авторынка в 2019 году
6:31
Американские солдаты надругались над флагом Литвы
6:15
Майкл Дуглас получил «Золотой глобус» за «Лучшую мужскую роль в комедии»
6:01
В Киеве нашли «болезненное» положение томоса об автокефалии
6:00
Иммунную систему человека принудительно заставят бороться с раком
5:34
Марат Башаров после скандала с избиением жены уехал отдыхать во Францию
5:18
Старт космического корабля «Прогресс» перенесен с марта на апрель
5:01
Крисси Метц на «Золотом глобусе» нецензурно отозвалась об актрисе Элисон Бри
4:59
Туристов заставят платить за выезд из Японии
4:40
Российский боевик «Т-34» за неделю проката собрал 1 миллиард рублей
4:14
Руководство МХТ заступилось за Игоря Верника
3:57
Юлия Чичерина приютила петербургского кота — фото
3:29
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Крисси Метц на «Золотом глобусе» нецензурно отозвалась об актрисе Элисон Бри

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — Международный день без интернета
31 января — День ювелира в России

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама