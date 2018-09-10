Россиянина оштрафовали за покупку очков с камерой на AliExpress

Жителю Новокузнецка пришлось заплатить штраф за покупки на AliExpress. Мужчина приобрел горнолыжные очки со встроенной камерой.

Алексей Жаворонков увлекается горнолыжным спортом, поэтому он решил приобрести солнцезащитные очки со встроенной камерой. Спортсмен планировал снимать свои заезды по трассе на манер GoPro.

Перед покупкой Алексей посоветовался с коллегой — просил подсказать ему оптимальную модель. Определившись, мужчина сделал заказ в одном из интернет-магазинов сайта AliExpress общей сумой примерно на две тысячи рублей. В октябре 2018 года посылка прибыла из Китая в международный аэропорт Екатеринбурга. Как только товар оказался на территории России, им заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

Алексея вызвали на беседу со следователем, затем — в суд. По факту приобретения мужчиной очков со встроенной камерой было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте специальных технических средств. На заседании горнолыжник отказался признавать свою вину, поскольку не знал, что такие покупки запрещены на территории РФ — ведь в интернете, по его словам, они находятся в открытом доступе. Кроме того, встроенная камера шла без карты памяти в комплекте — значит, на нее ничего нельзя было записать.

Куйбышевский районный суд доводы Алексея не убедили — мужчина был признан виновным. Теперь ему предстоит выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей, сообщает ФАН.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что в России скоро появится гигант онлайн-коммерции AliExpress Russia.