«Мы наверху, в горах»: Иосиф Пригожин и Валерия записали видео в бассейне

Иосиф Пригожин и Валерия поздравили своих поклонников с Рождеством прямиком из бассейна. Новогодние каникулы пара вместе с сыном Артемом проводит в Швейцарии.

Видеообращение к подписчикам на своей странице в Instagram выложил Пригожин. На записи он вместе с женой — певицей Валерией — плавают в бассейне под открытым небом.

Супруг певицы, продюсер Иосиф Пригожин немного рассказал о месте, в котором они находятся.

— Мы наверху, в горах. Внизу снег. Да везде снег. С Новым годом и с Рождеством! — сказал мужчина.

Стоит отметить, что швейцарский отель, в котором отдыхает семья, очень популярен у туристов именно благодаря этому бассейну. Мало того, что он находится под открытым небом — бассейн еще и стоит на самом краю отвесной скалы. В чаше даже установлены подводные скамейки — чтобы отдыхающие могли совмещать водные процедуры и созерцание прекрасного пейзажа.

Ранее Пятый канал рассказывал о примирении Валерии с дочерью Пригожина Данаей.