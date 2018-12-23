Певица Валерия восстановила отношения с дочерь Иосифа Пригожина, которая ранее позволяла себе нелицеприятные высказывания в адрес мачехи.

Звезда отечественной эстрады опубликовала в Instagram совместную фотографию с Данаей из московского ресторана.

— Даночка приехала. Обедаем в потрясающе красивом месте с видом на Кремль. Москва прекрасна, а праздничная особенно, — подписала снимок Валерия.

Подписчики певицы в комментариях не скрывали восторга от семейного воссоединения, отметили мудрость и гармоничность Валерии.

— Валерия, вы мудрая женщина, когда любишь все можно простить, детям всегда надо учить как жить правильно, вы умница, — гласит один из комментариев.

Точно такая же фотография появилась и в микроблоге Данаи. Судя по подписи, конфликт отцов и детей и правда в прошлом.

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