«Были предпосылки»: демонолог Намтар Энзигаль о смерти Дарии Воскобоевой

Коллега умершей Дарии Воскобоевой по эзотерическому поприщу, маг и демонолог Намтар Энзигаль рассказал Пятому каналу, какой он запомнил умершую.

Участник 16 сезона «Битвы экстрасенсов» признался, что редко виделся с Дарией. Причиной тому стало расстояние — эзотерики жили в разных городах России, и видеться удавалось нечасто. Последняя встреча была прошедшим летом, но уже тогда, говорит Намтар, «были предпосылки».

— Болезнь прогрессировала. Мы и насчет врачей общались, и так далее. Уже тогда надо было делать операцию, но она не хотела. Все надеялась на химеотерапию, но не помогло, — делится демонолог.

Несмотря на довольно сумрачный образ, в котором Воскобоева впервые предстала перед публикой в 17 сезоне «Битвы экстрасенсов», своим коллегам по экстрасенсорной работе она запомнилась как светлый и жизнерадостный человек, настроенный бороться до последнего.

— По работе мы с ней не пересекались — у нас разные, скажем так, направления. Больше виделись на эзотерических мероприятиях. Человеком она была веселым, неунывающим. Даже в последнее время она постоянно старалась… Даже не афишировала свою болезнь — для многих, я так понимаю, это было шоком, — рассказал Энзигаль.

Также Намтар подтвердил, что причиной смерти экстрасенса стало онкологическое заболевание.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в воскресенье, 6 января, ушла из жизни участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева.