Грузовое судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции

Грузовое судно, на борту которого находились несколько граждан России затонуло в Черном море у турецкого побережья, 7 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

По информации агентства, спасательные службы получили сигнал бедствия от судна «Волга-Балт», которое следовало под панамским флагом. ЧП произошло в 80 километрах от Самсуна.

Сообщается, что на борту находились 13 членов экипажа.

В данный момент на месте работают экстренные службы. Семь человек спасены, обнаружены тела двоих моряков.

По данным властей Самсуна, экипаж судна состоял из девяти граждан Украины, двух граждан Азербайджана и двух россиян.