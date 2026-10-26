Собянин: в Москве продолжат обновление и развитие культурных учреждений

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 33 0

Особое внимание уделят сохранению исторических объектов и созданию новых площадок для досуга.

В Москве продолжат обновление культурных учреждений

Фото: © РИА Новости/Арина Антонова

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Москва направит 782,5 миллиарда рублей на реализацию программы «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия» в 2027–2029 годах. Из них 269,7 миллиарда рублей предусмотрено на 2027 год. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

На обновление зданий и материально-технической базы театров, музеев, библиотек, культурных центров и парков культуры и отдыха за три года планируется направить 349,7 миллиарда рублей. В 2027 году на эти цели предусмотрено 130,5 млрд рублей.

Средства пойдут на строительство и ремонт учреждений культуры, закупку оборудования и благоустройство парков.

В 2027 году планируется завершить ремонтные работы в Московском академическом театре сатиры — на «Прогресс-сцене» Армена Джигарханяна. Также будет разработана проектно-сметная документация для ремонта и реставрации Московского театра на Таганке. Продолжится обновление материально-технической базы Московского театра оперетты.

Работы продолжатся и в городских парках. В планах обновление Парка Горького, парков «Сокольники» и Лефортовского, музеев-заповедников «Кузьминки-Люблино» и «Коломенское», а также усадьбы Останкино. При этом акцент сделают на сохранении традиций и создании новых пространств для круглогодичного отдыха.

Одним из крупных проектов станет продолжение строительства национального центра «Россия» на Краснопресненской набережной в «Москва-Сити». В комплексе разместятся выставочные площади, конгрессно-концертный зал на 3,5 тысячи зрителей, медиа- и пресс-центры, а также зоны для делового общения. Одновременно центр сможет принимать до 20 тысяч посетителей. Его открытие запланировано на 2029 год.

Продолжится строительство нового здания цирка в Мневниковской пойме. Проект предусматривает создание более современного пространства для Большого московского цирка с увеличенными площадями.

Москва также продолжит развивать кинокластер и проект «Москва — город кино». В него входят кинозавод «Москино», Киностудия Горького, кинопарк, цифровая киноплатформа «Москино», Московская кинокомиссия и сеть кинотеатров «Москино».

По словам Собянина, к 2030 году площадь кинопарка «Москино» увеличится более чем вдвое и превысит 1,1 тысячи гектаров. Это позволит снимать там более 200 проектов в год. Кроме того, город продолжит создавать условия для развития креативных индустрий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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