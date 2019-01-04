«Редко, но бывает»: Эдгард Запашный рассказал о падении акробатки и лошади

, 17:28 Эксклюзивное интервью 102

Знаменитый дрессировщик выложил в Instagram два видео с падением своих подопечных. Оба неприятных инцидента произошли на Малой Спортивной Арене Лужники.

Фото, видео: Пятый канал, Instagram @zapashny.ru

Эдгард Запашный рассказал о двух случаях падений, которые произошли в цирке на Малой Спортивной Арене Лужники. По словам дрессировщика, буквально несколько часов назад во время представления, лошадь, по всей вероятности, споткнулась, наездник не смог удержаться в седле и упал на манеж. Видео происшествия Эдгард опубликовал в Instagram.

 
 
 
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И лошади тоже иногда спотыкаются! 🤷‍♂️ Ждём нового поста от @vita_russia 🤣🤦‍♂️🤣 П. С. Артем Лохматов: жокеей, джигит, акробат, жонглёр 👍, уже много лет работает в «Большом Московском Цирке» @greatcircus_ru вместе со своей супругой Татьяной Петровой!!! 👏👏👏 #цирк#такоебывает#циркбратьевзапашных #жоккей #джигит #zapashnybrotherscircus #лошади#травма#чп#такбывает #zapashny #цирк#лужники#мса#москва#падение #магия #вита#vita#peta#horse #jigit

Публикация от  Эдгард Запашный🇷🇺 (@zapashny.ru)

Запашный сообщил, что в результате инцидента никто из артистов травм не получил.

-Это первый раз такое. Усталость к этому никакого отношения не имеет. Лошадь выбегает делает пять кругов на манеже и лошадь, чтобы устала ей надо несколько часов пробежать. Никакой усталости. Никаких колдобин, ничего. Может просто споткнулась, может просто задумалась. Такое редко, но бывает, — рассказал Эдгард Запашный.

Еще одно происшествие с участием акробатки Джамили произошло пару дней назад. Судя по всему, девушка отделалась испугом, потому что смогла приняла участие уже в следующем шоу.

Ранее Пятый канал публиковал шутливое фото, на котором Эдгард Запашный кусает тигра.

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