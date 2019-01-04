«Редко, но бывает»: Эдгард Запашный рассказал о падении акробатки и лошади

Эдгард Запашный рассказал о двух случаях падений, которые произошли в цирке на Малой Спортивной Арене Лужники. По словам дрессировщика, буквально несколько часов назад во время представления, лошадь, по всей вероятности, споткнулась, наездник не смог удержаться в седле и упал на манеж. Видео происшествия Эдгард опубликовал в Instagram.

Запашный сообщил, что в результате инцидента никто из артистов травм не получил.

-Это первый раз такое. Усталость к этому никакого отношения не имеет. Лошадь выбегает делает пять кругов на манеже и лошадь, чтобы устала ей надо несколько часов пробежать. Никакой усталости. Никаких колдобин, ничего. Может просто споткнулась, может просто задумалась. Такое редко, но бывает, — рассказал Эдгард Запашный.

Еще одно происшествие с участием акробатки Джамили произошло пару дней назад. Судя по всему, девушка отделалась испугом, потому что смогла приняла участие уже в следующем шоу.

Ранее Пятый канал публиковал шутливое фото, на котором Эдгард Запашный кусает тигра.