Теща похищенного пиратами боцмана рассказала о его любви к матери и морю

Теща захваченного в плен пиратами возле берегов Республики Бенин в Гвинейском заливе боцмана контейнеровоза MSC Mandy Игоря Телешина рассказала 78.ru о том, как он всегда по возвращению из рейса сразу навещал свою пожилую мать, и очень любил море.

По ее словам, обычно зять находится в рейсах по шесть месяцев.

— Он всегда так ходит. На суше в этот раз он был месяца три, — рассказала женщина.

В этот злополучный рейс Телешин ушел в начале декабря 2018 года. На этой неделе — 11 января — ему исполнится 59 лет.

— После рейса он сразу к матери в Курск едет, она старенькая, ей 80 или 81 год. Сейчас жена повезла правнука маленького туда, чтобы пообщались. Самое главное, чтобы он был живой, — рассказала родственница.

А соседка моряка Маргарита Синицына отметила, что любовь к морю у семьи Телешиных — в крови. Старший сын боцмана также работает на судах, его крайний рейс начался накануне Нового года.

Ранее Пятый канал публиковал фото двоих моряков с судна MSC Mandy — капитана Андрея Иванова и боцмана Игоря Телешина, сделанных до захвата в плен.

Пираты в ночь на 2 января напали на контейнеровоз MSC Mandy в Гвинейском заливе. На борту находились 24 человека, в том числе 23 гражданина России и один гражданин Украины, шесть человек были похищены, в том числе капитан Иванов и боцман Телешин, их местонахождение по-прежнему неизвестно.

5 января российским дипломатам удалось пообщаться с оставшимися на борту MSC Mandy моряками, которые рассказали, что нападение было совершено на быстроходном катере, пиратов было от восьми до десяти человек, все они говорили на английском языке. Кроме того, сотрудники российской дипмиссии удостоверились, что раненых и больных среди членов команды нет.

Похитители с компанией-судовладельцем до сих пор на связь не выходили. 6 января контейнеровоз MSC Mandy покинул территориальные воды Бенина.