Томос об автокефалии оказался филькиной грамотой, его придется вернуть в Стамбул

В Киеве не долго радовались томосу об автокефалии — документ, который с таким пафосом доставили накануне, в сочельник, из Стамбула, изначально был нелегитимен. Его должны подписать все члены Вселенского Святейшего Синода патриархата, но на церемонии присутствовал лишь Константинопольский патриарх Варфоломей, поэтому его придется вернуть.

По словам руководителя департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрея Юраша, через два дня в Стамбуле состоится тот самый Синод, на котором и должны быть поставлены подписи остальных его членов. После этого томос навсегда вернут на Украину и будут хранить «в особых условиях», приводит его высказывания телеканал «360».

В Русской православной церкви такую «автокефалию» назвали «пустышкой», а день подписания томоса 5 января — трагическим в истории вселенского православия.

Ранее Пятый канал публиковал видео, как в понедельник, 7 января, на передаче томоса священник потерял сознание прямо у ног президента Украины Петра Порошенко.

Также Пятый канал рассказывал, что ждет Украину после вступления в силу томоса об автокефалии.