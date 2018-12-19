Китайские летчики предпочли Су-35 своим истребителям J-20

Китайская военная эскадрилья будет участвовать в международных учениях на российских истребителях четвертого поколения Су-35, передает телеканал «360».

Пилоты из Поднебесной восхищены способностями крылатой машины из России и называют ее «королем самолетов». На критику китайских военных экспертов, которые напомнили летчикам о китайских истребителях пятого поколения J-20, военные ответили, что сравнение самолетов неуместно, поскольку они выполняют совершенно разные задачи. Китайские авиационные эксперты же считают, что страну на международных учениях должны представлять исключительно собственные истребители.

В декабре 2018 года Россия поставила Китаю последнюю партию Су-35 в рамках контракта. Ранее Пятый канал рассказывал, как в Поднебесной встретили российские истребители.