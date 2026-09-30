Подравшиеся на борту самолета пилоты оказались из России и Украины

Конфликт между пилотами из России и Украины привел к подаче сигнала о захвате на борту Boeing 737 авиакомпании Flydubai. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.

Boeing 737 выполнял рейс Дубай — Тель-Авив. В ходе полета экипаж сначала отправил код 7700, сигнализирующий о чрезвычайной ситуации, а затем — 7500, используемый при угрозе незаконного вмешательства, в том числе при возможном захвате. После этого израильские СМИ заявили о потере связи с экипажем. В ответ Израиль поднял истребители для проверки ситуации.

Не долетев до Тель-Авива, самолет развернулся и стал удаляться от города. Позже появились данные, что борт может приземлиться в аэропорту Саудовской Аравии. В конечном счете лайнер совершил посадку там. После приземления выяснилось, что признаков угрозы безопасности воздушного судна нет.

Как передает Kan News, инцидент не квалифицировали как угон. По предварительным данным, причиной срабатывания тревожного сигнала послужила драка между членами экипажа. Другие подробности конфликта не раскрываются.

Как сообщает 12-й канал израильского телевидения, за штурвалом находились двое — пилот из России и второй пилот с Украины.

Код 7500 автоматически включает специальные процедуры реагирования, поскольку указывает на возможную опасность для судна. Но передача этого кода сама по себе не подтверждает факт захвата. Flydubai сменил курс после подачи тревожных сигналов и приземлился в Саудовской Аравии. Сведения о возможном захвате лайнера не подтвердились.

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