Скончался экс-министр обороны Израиля Моше Аренс

Бывший министр обороны Израиля Моше Аренс скончался в понедельник, 7 января, на 94-м году жизни, передает газета Times Of Israel.

Кроме того, что видный политик трижды занимал пост министра обороны, он также возглавлял министерство иностранных дел израильского государства и был послом в США.

Моше Аренс родился в литовском Каунасе в 1925 году. Спустя два года его семья переехала в Ригу, а перед началом Второй мировой войны — в Штаты.

В годы Второй мировой войны Аренс служил в инженерном авиационном корпусе армии США, уже в мирное время он иммигрировал в Израиль, где в 1949 году стал ключевым членом новой партии «Херут» — прародителя сегодняшнего движения «Ликуд».

В 1950-е изучал авиационную технику Массачусетском технологическом институте и Калифорнии, после чего преподавал в Израиле и получил звание профессора в 36 лет, стоял у истоков израильской авиации.

В 1980 году Аренс отказался от предложения возглавить министерство обороны Израиля из-за критики мирного договора с Египтом. В 1982 году стал послом в США. Спустя год на дипломатическом посту он вернулся в Израиль и все же возглавил оборонное ведомство. В 1988 году был назначен министром иностранных дел, но вернулся в министерство обороны в 1990 году на два года. В 1999 году Аренс указом Биньямина Нетаньяхуа вновь был назначен руководителем израильского военного министерства. Аренса считают политическим покровителем нынешнего израильского премьера.

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