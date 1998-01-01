Скончался экс-министр обороны Израиля Моше Аренс

, 2:54 22

Видный израильский политик и «покровитель» Биньямина Нетаньяху умер в возрасте 93 лет.

Фото: globallookpress.com

Бывший министр обороны Израиля Моше Аренс скончался в понедельник, 7 января, на 94-м году жизни, передает газета Times Of Israel.

Кроме того, что видный политик трижды занимал пост министра обороны, он также возглавлял министерство иностранных дел израильского государства и был послом в США.

Моше Аренс родился в литовском Каунасе в 1925 году. Спустя два года его семья переехала в Ригу, а перед началом Второй мировой войны — в Штаты.

В годы Второй мировой войны Аренс служил в инженерном авиационном корпусе армии США, уже в мирное время он иммигрировал в Израиль, где в 1949 году стал ключевым членом новой партии «Херут» — прародителя сегодняшнего движения «Ликуд».

В 1950-е изучал авиационную технику Массачусетском технологическом институте и Калифорнии, после чего преподавал в Израиле и получил звание профессора в 36 лет, стоял у истоков израильской авиации.

В 1980 году Аренс отказался от предложения возглавить министерство обороны Израиля из-за критики мирного договора с Египтом. В 1982 году стал послом в США. Спустя год на дипломатическом посту он вернулся в Израиль и все же возглавил оборонное ведомство. В 1988 году был назначен министром иностранных дел, но вернулся в министерство обороны в 1990 году на два года. В 1999 году Аренс указом Биньямина Нетаньяхуа вновь был назначен руководителем израильского военного министерства. Аренса считают политическим покровителем нынешнего израильского премьера.

Ранее Пятый канал рассказывал о смерти бывшего главы Пентагона.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

3:22
Международный фестиваль «Русские сезоны» открылся в Берлине
2:54
Скончался экс-министр обороны Израиля Моше Аренс
2:27
Небесный огненный шар напугал новозеландцев — видео
1:59
Экипаж «КамАЗ-мастер» выиграл первый этап ралли «Дакар» в Перу — видео
1:39
Китайские летчики предпочли Су-35 своим истребителям J-20
1:20
В России в ближайшие несколько дней резко похолодает
0:56
В Пентагоне объяснили появление десантного корабля Fort McHenry в Черном море
0:41
Видео: Ночное небо над Петербургом озарил фестиваль огня
0:19
В США стартовал первый этап голосования по определению лауреатов премии «Оскар»
23:57
Плохая идея — бразильский грабитель очень пожалел, что напал на звезду женского UFC
23:35
Заокеанская интрига — Лазарев встретил Рождество с Ани Лорак в Майами
23:19
В 2018-м россияне заплатили 74 миллиона рублей за курение в общественных местах
23:01
Президент Всемирного банка уходит в отставку
22:55
Трамп хочет во вторник обратиться к нации по вопросу безопасности южной границы
22:33
Бывшая возлюбленная Ди Каприо снялась без купальника на побережье Атлантики
22:11
Конор Макгрегор рассказал о лучшем подарке на этот Новый год
21:50
Скончался автор «Православной энциклопедии», телеведущий Николай Лисовой
21:31
Стала известна дата визита экспертов WADA в московскую лабораторию
21:13
В Казани соседка помощника прокурора обвинила его в стрельбе из окна по воронам
20:41
Видео: Обнаженная экс-солистка SEREBRO спела песню группы «Мы»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

7 января

Умер бывший глава Пентагона

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — Международный день без интернета
31 января — День ювелира в России

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама