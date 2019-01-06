Умер бывший глава Пентагона

Бывший Министр обороны США Гарольд Браун скончался на 91-м году жизни. Как сообщает CNN, смерть наступила 4 января. Браун был главой Пентагона с 1977 по 1981 год при президенте Джимми Картере.

Гарольд Браун начинал свою карьеру как ученый — в 1949 году он получил степень доктора физики, а в 1958 попал в консультативный комитет по баллистическим ракетам при Министерстве обороны США. В конце 60-х Браун занимал пост министра ВВС США, а в 1977 году он становится главой Пентагона после назначения от президента Джимми Картера.

На посту министра обороны Браун активно занимался налаживанием отношений с КНР, помогал в разрешении арабо-израильского конфликта и организации переговоров между Картером и Леонидом Брежневым по ограничению стратегических вооружений.

После ряда неудач, в том числе кризиса с американскими заложниками в Иране, Браун уступил свой пост Дональду Рамсфелду.

Ранее Пятый канал рассказывал об отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса.