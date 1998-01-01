Скончался американский актер Роберт Рут

, 6:16 28

О смерти актера из «Криминального чтива» и «Бешеных псов» рассказал его сын Монти Рут.

Фото: hollywoodreporter.com

В Калифорнии ушел из жизни один из любимых актеров Квентина Тарантино — Роберт Рут. Бывший боксер и талантливый пародист скончался в возрасте 82 лет. О его смерти сообщил сын Монти Рут.

Как пишет The Hollywood Reporter актера не стало еще 29 декабря. Роберт Рут умер от осложнений после пневмонии в Торрансе, штат Калифорния.

Роберт Рут снялся в нескольких кинолентах режиссера Квентина Тарантино — «Бешеные псы» и «Криминальное чтиво». Российским зрителям он также знаком по увлекательной криминальной драме «Поймай меня, если сможешь». Комедийный талант Роберта Рута проявился в сериале «Все любят Раймонда», который не сходил с телеэкранов Америки на протяжении девяти лет. Кроме того, Рут длительное время сотрудничал с известным американским тележурналистом Джонни Карсоном.

Ранее Пятый канал сообщал о смерти бывшего министра обороны Израиля Моше Аренса.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

6:16
Скончался американский актер Роберт Рут
6:01
Российская военная полиция приступила к патрулированию Мембиджа в Сирии
5:44
Астролог рассказал, стоит ли россиянам ждать «багряной Луны»
5:31
Известную австралийскую топ-модель нашли мертвой в собственной квартире
5:17
Владимир Путин раскрыл свое воинское звание — видео
5:01
Amazon стала самой дорогой компанией в мире
4:41
Меган Маркл предрекли судьбу принцессы Дианы
4:14
Шепелева подозревают в тайном браке с Сати Казановой еще до отношений с Фриске
3:47
Раскрыт секрет автомобильных вандалов— видео
3:22
Международный фестиваль «Русские сезоны» открылся в Берлине
2:54
Скончался экс-министр обороны Израиля Моше Аренс
2:27
Небесный огненный шар напугал новозеландцев — видео
1:59
Экипаж «КамАЗ-мастер» выиграл первый этап ралли «Дакар» в Перу — видео
1:39
Китайские летчики предпочли Су-35 своим истребителям J-20
1:20
В России в ближайшие несколько дней резко похолодает
0:56
В Пентагоне объяснили появление десантного корабля Fort McHenry в Черном море
0:41
Видео: Ночное небо над Петербургом озарил фестиваль огня
0:19
В США стартовал первый этап голосования по определению лауреатов премии «Оскар»
23:57
Плохая идея — бразильский грабитель очень пожалел, что напал на звезду женского UFC
23:35
Заокеанская интрига — Лазарев встретил Рождество с Ани Лорак в Майами

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама