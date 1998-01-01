Скончался американский актер Роберт Рут

В Калифорнии ушел из жизни один из любимых актеров Квентина Тарантино — Роберт Рут. Бывший боксер и талантливый пародист скончался в возрасте 82 лет. О его смерти сообщил сын Монти Рут.

Как пишет The Hollywood Reporter актера не стало еще 29 декабря. Роберт Рут умер от осложнений после пневмонии в Торрансе, штат Калифорния.

Роберт Рут снялся в нескольких кинолентах режиссера Квентина Тарантино — «Бешеные псы» и «Криминальное чтиво». Российским зрителям он также знаком по увлекательной криминальной драме «Поймай меня, если сможешь». Комедийный талант Роберта Рута проявился в сериале «Все любят Раймонда», который не сходил с телеэкранов Америки на протяжении девяти лет. Кроме того, Рут длительное время сотрудничал с известным американским тележурналистом Джонни Карсоном.

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