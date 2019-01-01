Самую сексуальную девушку-полицейского Германии вернули на службу

Жительница Дрездена по имени Адриенн Колесзар, уволенная из полиции за чересчур откровенные фотографии в социальных сетях, сообщила о возвращении на службу, пишет сайт KP.RU.

Девушка опубликовала фотографию в полицейской форме и рассказала о новогоднем чуде. По ее словам, в первых числах января с ней связались и пригласили на любимую работу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Adrienne Koleszár (@adrienne_koleszar) 1 Янв 2019 в 9:38 PST

Адриенн Колесзар считалась самой сексуальной девушкой-полицейской Германии. на ее страничку в Instagram подписаны около 700 тысяч человек. Так было ровно до тех пор пока минувшим летом начальство, недовольное слишком откровенной страницей Адриенн в социальной сети, поставило ее перед выбором — полиция или интернет. Тогда девушка выбрала второе.

При этом освободившееся от службы время девушка потратила себе на пользу, подписчикам в удовольствие — она отправилась путешествовать, и попутно публиковала новые фото из Амстердама, Кейптауна, Нью-Йорка и Майами.

По словам новоиспеченного полицейского, единственным условием возвращения сексуальной красавицы на предыдущее место работы, стала просьба руководства ограничить число откровенных снимков в сети.

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