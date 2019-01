Военно-воздушные силы Украины по итогам 2018 года попали в десятку худших в мире. Рейтинг составляли эксперты американского портала We Are The Mighty.

Украинская авиация заняла шестое место в ТОП-10 между Ираном и Пакистаном. По мнению экспертов, столь плачевное состояние ВВС связано с сильно устаревшей техникой, плохим облуживанием и слабой подготовкой летного состава. Эксперты в частности заметили, что украинские самолеты падают «без помощи противника».

Кроме того, были отмечены «заслуги» украинской авиации в Донбассе, бомбивших мирное население самопровозглашенных республик.

Ранее Владимир Путин пояснил, зачем Петр Порошенко подставил своих моряков в Керченском проливе.