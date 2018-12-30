ВВС Украины вошли в десятку худших в мире — видео

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Антирейтинг составили эксперты из США. Украинская авиация заняла шестое место в ТОП-10, где разместилась между Ираном и Пакистаном.

Фото: globallookpress.com

Военно-воздушные силы Украины по итогам 2018 года попали в десятку худших в мире. Рейтинг составляли эксперты американского портала We Are The Mighty.

Украинская авиация заняла шестое место в ТОП-10 между Ираном и Пакистаном. По мнению экспертов, столь плачевное состояние ВВС связано с сильно устаревшей техникой, плохим облуживанием и слабой подготовкой летного состава. Эксперты в частности заметили, что украинские самолеты падают «без помощи противника».

Кроме того, были отмечены «заслуги» украинской авиации в Донбассе, бомбивших мирное население самопровозглашенных республик.

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