Названа самая популярная банкнота у фальшивомонетчиков

Самой популярной купюрой у фальшивомонетчиков в 2018 году стала банкнота номиналом в 5000 рублей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД, за девять месяцев прошлого года правоохранители изъяли около 30 тысяч поддельных купюр и монет. Большинство подделок составили пятитысячные купюры.

В сентябре 2018 года в России был зафиксирован масштабный вброс фальшивых пятитысячных купюр — банкоматы со старыми системами считывания не распознавали искусные подделки и принимали их за настоящие деньги. Впоследствии вся партия поддельных банкнот была изъята, а устаревшие банкоматы начали обновлять.

Банкноту в 5000 рублей в ее нынешнем виде Центробанк ввел в обращение в 2006 году. На лицевой стороне купюры изображен памятник Муравьеву-Амурскому в Хабаровске, на оборотной — мост через Амур.

Ранее Пятый канал сообщал об обнаружении первых поддельных купюр на 2000 рублей.