Путин потребовал назвать точные даты открытия культурных кластеров в регионах

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Совещание по вопросам создания культурно-образовательных и музейных комплексов в четырех городах России состоялось в Калининграде.

Фото: © РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Владимир Путин потребовал от губернаторов регионов, в которых планируется создать культурные кластеры, назвать точные сроки их открытия. Совещание по вопросам организации культурно-образовательных и музейных комплексов в четырех российских городах президент провел во вторник, 8 января, в Калининграде. Первыми городами, в которых появятся такие культурные кластеры, выбраны Владивосток, Кемерово, Севастополь и Калининграде.

Как сообщает пресс-служба президента РФ, Владимир Путин ознакомился с макетами будущих комплексов — проектом Калининградского театра оперы и балета, Высшей школы музыкального и театрального искусства и культурного центра во Владивостоке, образовательного центра на острове Русский и хореографической академии в Севастополе, а также с компьютерной реконструкцией будущей застройки квартала искусств в Кемерове.

— Хотелось бы услышать, что сделано, есть ли нерешенные вопросы и проблемы, в целом, что мешает продвигаться вперед более интенсивно, нужна ли дополнительная поддержка со стороны федеральных ведомств и, наконец, когда планируется открытие комплексов. Меня интересуют сроки ввода объектов и даты, — заявил президент на совещании.

При этом он подчеркнул, что при создании культурных центров нужно избегать шаблонных подходов, а также учитывать мнение жителей регионов еще до начала строительства.

— Все детали требуется учесть еще на этапе проектирования, до начала строительства, чтобы потом не пришлось заниматься перепрофилированием и переделкой готовых объектов. А так, к сожалению, бывает, я с этим неоднократно сталкивался, правда, не в сфере культуры, хотя и здесь, как при ремонте Большого театра, эта проблема возникала — при строительстве, по-моему, новой сцены, — напомнил Владимир Путин.

В свою очередь вице-премьер Ольга Голодец сообщила, что культурные кластеры в первых четырех городах России должны быть построены до конца 2023 года, при этом учебные заведения должны открыться раньше — в 2020 году. Всего, по словам Голодец, планируется создать 16 филиалов ведущих культурных учреждений страны.

Ранее, как сообщал Пятый канал, во время обсуждения этого вопроса на Совете по культуре в декабре 2018 года в Санкт-Петербурге Владимир Путин особо подчеркивал, что создание филиалов федеральных музеев, театров и вузов в регионах «не снимает задачу поддержки и развития» местных музеев и театров.

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