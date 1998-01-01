«Информационном вбросом» назвали в посольстве РФ новые публикации о Скрипалях

«Очередным информационным вбросом» назвали в Посольстве РФ в Великобритании сообщение газеты The Daily Telegraph о том, что британские власти якобы установили полную картину покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, произошедшего в марте 2018 года в Солсбери.

— Мы имеем дело с очередным информационным вбросом, который не носит официального характера и не поддается проверке. Никаких новых фактов об обстоятельствах инцидента в Солсбери, не говоря уже о доказательствах, не приводится. Таким образом, картина произошедшего остается столь же запутанной, что и ранее, — говорится в сообщении, опубликованном во вторник, 8 января на официальном сайте диппредставительства.

Что касается информации о нынешней жизни Скрипалей на юге Англии, изменении их внешности, контактах с друзьями и предоставлении Юлии работы, все это, по словам представителя посольства, «не более чем предположения людей, которые якобы разбираются в манере работы британских спецслужб».

— Таким образом, граждане России Сергей и Юлия Скрипали остаются на положении насильственно удерживаемых лиц, а истинные обстоятельства инцидента 4 марта так и не установлены. Тиражирование «утечек» и соображений «экспертов» здесь вряд ли поможет, — отмечается в сообщении.

Ранее, как сообщал Пятый канал, The Daily Telegraph со ссылкой на анонимный источник в британском правительстве утверждала, что следствию якобы удалось отследить всю цепочку людей, связанных с покушением на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, а также установить все детали и обстоятельства произошедшего.