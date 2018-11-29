Сын губернатора Калифорнии прервал инаугурационную речь отца и насмешил публику

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Сонный двух летний мальчик вышел на сцену во время церемонии и, посидев пару минут на руках папы-политика, принялся бегать вокруг трибуны.

Фото, видео: YouTube/ Elex Michaelson, instagram @gavinnewsom

В соцсети стремительно распространяется ролик с церемонии инаугурации нового губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома.  Один из четверых детей политика, двухлетний малыш с соской во рту вышел на сцену во время его первой речи. Отцу пришлось взять Датча на руки и продолжать говорить с засыпающим и капризничающим ребенком на руках. Через несколько минут Ньюсом поставил мальчика на пол, в надежде, что он пойдет к маме и старшему брату, однако тот принялся бегать вокруг трибуны, чем вызвал хохот в зале. В конце концов под бурные аплодисменты публики непослушный малыш спустился со сцены, а губернатор смог продолжить выступление.

Ранее Пятый канал публиковал видео, на котором невозмутимый польский политолог Ежи Таргальский продолжает интервью, в то время как по его плечам и голове ходит огромный рыжий кот.

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