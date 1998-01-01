Почетный консул Бельгии жестоко избит во Львове

, 18:13 100

Агрессивный мужчина сделал замечание Ярославу Гарцулу по поводу парковки, а затем набросился с кулаками.

Фото: Ok.ru

Почетный консул Бельгии в Западном районе Украины был избит 7 января на проспекте Шевченко города Львова. Ярослав Гарцул уже написал заявление в полицию.

По его словам, неизвестному ему мужчине не понравилось, как он припарковал автомобиль. Агрессор сделал замечание консулу, а затем кинулся на него с кулаками. Причем, удары наносил исключительно по голове, сообщает сайт газеты «Вести».

Диагноз врачей — сотрясение головного мозга и ушиб правого уха. После осмотра медиков Ярослав Гарцул отправился домой.

Личность нападавшего уже установлена. Мужчина сознался в содеянном и его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее Пятый канал рассказывал, что на Украине жестоко избили 81-летнего авиаконструктора концерна «Антонов».

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