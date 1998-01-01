На Украине жестоко избили 81-летнего авиаконструктора концерна «Антонов»

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Создателя самолетов Ан-74 и Ан-225 «Мрия» Виктора Ковальского били пять человек, среди которых были сотрудники полиции.

Фото: ТСН

В центре Киева неизвестные напали на 81-летнего авиаконструктора Виктора Ковальского, который работал над созданием одного из самых больших самолетов в мире — Ан-225 «Мрия». На выходе из метро «Шулявская» его окликнул мужчина в красной куртке, а затем со всех сторон посыпались удары. Оказавшиеся поблизости сотрудники полиции также нанесли несколько ударов ногами, после чего надели на пожилого человека наручники и потащили в служебный автомобиль.

Виктора Ковальского обвинили в мошенничестве и пригрозили пытками в случае, если он сам не сознается в преступлении. Позже выяснилось, что указавший на авиаконструктора мужчина потерял при обмене валюты 10 тысяч долларов и решил наказать обидчика, да только обознался.

По информации РИА Новости, у пострадавшего диагностированы сотрясение мозга, повреждение зуба и спины. В госпредприятии «Антонов» обратились к главе МВД Украины с просьбой разобраться в избиении заслуженного работника. Сообщается, что прокуратура уже возбудила уголовное дело против применивших силу патрульных.

Ранее Пятый канал сообщал, что в ХМАО прокурора избили во дворе собственного дома.

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