Российскому юристу Весельницкой предъявили обвинения в США

Российский юрист Наталья Весельницкая обвиняется в воспрепятствовании правосудию в США, говорится в обвинительном заключении прокуратуры штата Нью-Йорк.

В документе отмечается, что женщина якобы сотрудничала с российской прокуратурой, которая прислала в суд ответ, благоприятствующий обвиняемому. При этом Весельницкая принадлежала к защите и, соответственно, «сотрудничество с высокопоставленным российским прокурором» является «сознательным воспрепятствованием правосудию», пишет РИА Новости.

Обвинения, выдвинутые 20 декабря и рассекреченные в базе данных суда во вторник, 8 января, не касаются встречи Весельницкой с командой президента США Дональда Трампа в 2016 года, после которой Демократическая партия и ряд СМИ обвинили его в сговоре с Россией, которая якобы помогла ему выиграть выборы. Сегодняшнее обвинительное заключение касается дела о предполагаемом отмывании средств неким российским бизнесменом и его фирмой.

Весельницкая стала известна благодаря встрече с руководством предвыборного штаба Дональда Трампа в 2016 году, которую американские СМИ связали с предполагаемым «сговором Трампа с Россией». Ранее сообщалось, что в 2016 году в Нью-Йорке в «Трамп-тауэр» прошла встреча руководителей предвыборного штаба Дональда Трампа с российским юристом Натальей Весельницкой. Ряд американских СМИ и политики, преимущественно от Демократической партии, предположили, что встреча экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, сына Трампа Дональда-младшего, зятя Трампа Джареда Кушнера и других с Весельницкой свидетельствует о «сговоре России с Трампом». Якобы эта встреча могла поспособствовать Трампу выиграть президентские выборы. Также звучали предположения, что Весельницкая могла сообщить на встрече некие компрометирующие данные о сопернице Трампа — демократе Хиллари Клинтон.

Как сообщал Пятый канал, американские СМИ утверждали, что организации встречи Весельницкой и команды Трампа якобы способствовал певец Эмин Агаларов, которому спецпрокурор США Роберт Мюллер, ведущий расследование о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году, назначил допрос.