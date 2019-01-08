«Мне плевать на всяких идиотов»: Бледанс рассказала об инциденте в самолете

Пострадавшая во время авиарейса Сочи — Москва Эвелина Бледанс рассказала Пятому каналу, что она думает о своем обидчике.

— Мне плевать на всяких идиотов, меня не убьешь и не задавишь. Наверху его все равно накажут, и не только Бог, — прокомментировала она инцидент.

Как ранее сообщила теледива в Instagram, один из пассажиров самолета, сидевший позади нее, еще до взлета грубо попросил ее привести спинку кресла в исходное положение, что она отказалась делать. Однако затем мужчина сделал это за нее, да еще и пнул ее в спину коленом сквозь кресло. В результате он задел травмированный участок ее позвоночника, и артистка пожаловалась на боли. Женщина даже предложила разместить в соцсети фото обидчика, чтобы его найти.

Ранее Пятый канал рассказывал о другом инциденте на том же направлении — Сочи — Москва. Утром 1 января чемпион мира по хоккею Олег Сапрыкин в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош на борту и ударил стюардессу.