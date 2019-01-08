«Мне плевать на всяких идиотов»: Бледанс рассказала об инциденте в самолете

, 23:29 Фото 1 637

По словам теледивы, один из пассажиров грубо пихнул ее в спину и задел травмированный ранее участок позвоночника.

Фото, видео: Instagram @bledans

Пострадавшая во время авиарейса Сочи — Москва Эвелина Бледанс рассказала Пятому каналу, что она думает о своем обидчике.

— Мне плевать на всяких идиотов, меня не убьешь и не задавишь. Наверху его все равно накажут, и не только Бог, — прокомментировала она инцидент.

Как ранее сообщила теледива в Instagram, один из пассажиров самолета, сидевший позади нее, еще до взлета грубо попросил ее привести спинку кресла в исходное положение, что она отказалась делать. Однако затем мужчина сделал это за нее, да еще и пнул ее в спину коленом сквозь кресло. В результате он задел травмированный участок ее позвоночника, и артистка пожаловалась на боли. Женщина даже предложила разместить в соцсети фото обидчика, чтобы его найти.

 
 
 
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Сегодня я летела из Сочи в Москву, так бывает с театром, эконом классом. И мужчина ( если его можно так назвать) в довольно грубой форме сказал, чтоб я поставила спинку кресла ровно, на что я ему ответила, что сделаю это, когда это озвучит кто-то из экипажа самолета( пассажиры еще не расселись) . На это он с помощью силы закрыл моё кресло и в придачу ударил меня коленом в спину. Я его пристыдила и он успокоился. ( может стало неудобно перед двумя бородачами , с которыми он сидел, может узнал меня...) Но, он попал в травмированный на сцене отдел позвоночника и спина болит. Вот как женщине поступить в такой ситуации? И еще: надо ли его фото на доску позора ко мне в сториз? Уже поставила с номером рейса и местом. Поищем?

Публикация от Evelina Bledans (@bledans)

Ранее Пятый канал рассказывал о другом инциденте на том же направлении — Сочи — Москва. Утром 1 января чемпион мира по хоккею Олег Сапрыкин в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош на борту и ударил стюардессу.

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