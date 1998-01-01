Ученого, впервые в истории изменившего ДНК эмбриона человека, могут казнить

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Китайского специалиста Хе Цзянькуя обвиняют в коррупции и взяточничестве, что жестоко карается в КНР.

Фото: www.globallookpress.com

Китайский ученый Хе Цзянькуй, который заявил о первом в мире успешном изменении ДНК человеческого эмбриона, может быть приговорен к казни. Коллеги обвинили специалиста во взяточничестве и коррупции, что по китайским законам является крайне тяжелыми преступлениями. О сложной ситуации ученого рассказал The Telegraph.

В ноябре Хе Цзянькуй рассказал миру об уникальном опыте— ученому якобы удалось успешно отредактировать ДНК человеческого эмбриона. По собственному заявлению, китайский специалист провел эксперимент на семи эмбрионах; в родительских пара матери были здоровыми, а отцы — ВИЧ-положительными. Цзянькуй сделал громкое заявление о том, что после его исправлений у одной из пар родились здоровые двойняшки.

В институте, где трудился специалист пояснили, что не знают о прогрессивных опытах Хе Цзянькуя. Зато научное сообщество выдвинуло ученому обвинения в коррупции и мошенничестве — по словам коллег он пользовался услугами сторонних специалистов на бюджетные деньги. Теперь китайскому ученому грозит смертная казнь.

Ранее Пятый канал рассказывал о прорыве китайских ученых в клонировании кошек.

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