Водитель выпал из салона и его переехал собственный автомобиль — видео

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В Китае автомобилист попал под колеса своей же машины во время движения задним ходом.

Фото, видео: dailymail.co.uk

Китайский водитель погиб под колесами собственного автомобиля — во время движения задним ходом мужчина выпал из салона и был сбит насмерть, сообщает РЕН ТВ.

Видео трагического инцидента запечатлели камеры наблюдения. 36-летнего водителя доставили больницу, но врачи оказались не в силах помочь мужчине, и он скончался от травм. Очевидцы говорят, что машина в какой-то момент стала неуправляемой, и мужчина не смог исправить ситуацию. По неподтвержденным данным, автомобилист мог быть нетрезв. Сейчас делом занимается китайская полиция.

Ранее Пятый канал публиковал видео ДТП с участием микроавтобуса в Санкт-Петербурге.

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