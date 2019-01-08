Китайский водитель погиб под колесами собственного автомобиля — во время движения задним ходом мужчина выпал из салона и был сбит насмерть, сообщает РЕН ТВ.

Видео трагического инцидента запечатлели камеры наблюдения. 36-летнего водителя доставили больницу, но врачи оказались не в силах помочь мужчине, и он скончался от травм. Очевидцы говорят, что машина в какой-то момент стала неуправляемой, и мужчина не смог исправить ситуацию. По неподтвержденным данным, автомобилист мог быть нетрезв. Сейчас делом занимается китайская полиция.

Ранее Пятый канал публиковал видео ДТП с участием микроавтобуса в Санкт-Петербурге.