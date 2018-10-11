Стало известно, почему директор NASA отложил уже согласованный визит Рогозина

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По данным USA Today, на Джима Брайденстайна оказывали давление сенаторы, которые финансируют NASA.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Давахадзе

Запланированный на февраль 2019 года визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США для переговоров с руководством NASA был отложен на неопределенный срок из-за политического давления на директора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Джима Брайденстайна. Об этом говорится в статье USA Today, выдержки из которой приводит RT.

Соединенные Штаты внесли Рогозина в санкционный список из-за так называемой «аннексии» Крыма. Ему был запрещен въезд на территорию США, однако в октябре 2018 года главу «Роскосмоса» временно вывели из-под ограничений, чтобы он мог посетить штаб-квартиру NASA для переговоров о дальнейшем сотрудничестве на МКС. Приглашение Рогозина было согласовано заранее и одобрено Министерством финансов США еще в июне 2018 года.

Как пишет газета, это решение подверглось жесткой критике со стороны некоторых сенаторов, и в частности Джин Шахин, которая является членом подкомитета сената, финансирующего NASA.

— Сигнал Америки в адрес Кремля должен быть однозначен: у решений всегда бывают последствия. Приглашение Брайденстайном Дмитрия Рогозина мешает этому сигналу и бьет по ключевым ориентирам США в области обеспечения безопасности, — цитирует издание аргументы сенатора.

Как ранее сообщал Пятый канал, о приостановке подготовки визита Дмитрия Рогозина в США в госкорпорации «Роскосмос» объявили в пятницу, 4 января, после получения ноты от американского космического управления. Новая дата визита пока не определена.

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