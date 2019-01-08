Хоккеисту Панарину предложили пожизненный запас водки за контракт с клубом

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Один из баров Коламбуса посулил игроку море алкоголя, если тот подпишет пожизненный контракт с клубом НХЛ «Коламбус Блю Джекетс».

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

Артемий Панарин, форвард хоккейного клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» получил необычное предложение — пожизненный запас водки. Как сообщает Советский Спорт, один из баров города Коламбус штата Огайо пообещал Артемию обеспечение алкоголем, если тот подпишет пожизненный контракт со своим клубом. Также владельцы бара запустили в сети хэштег #StayThirstyPanarin.

 
 
 
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Старания владельцев бара оправданы — летом 2019 Панарин может стать неограниченно свободным агентом, если не подпишет новый контракт. Форвард перешел в «Коламбус» в 2017 году, где в первом же сезоне отыграл 81 игру, забросил 27 шайб и отдал 55 передач. В новом сезоне у Артемия тоже все в порядке со статистикой — за прошедшие 39 матчей он забил 13 голов и отдал 32 голевых паса.

Ранее Пятый канал сообщал, что голкипер «Тампа Бей Лайтнинг» Андрей Василевский примет участие в Матче звезд НХЛ.

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