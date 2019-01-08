Хоккеисту Панарину предложили пожизненный запас водки за контракт с клубом

Артемий Панарин, форвард хоккейного клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» получил необычное предложение — пожизненный запас водки. Как сообщает Советский Спорт, один из баров города Коламбус штата Огайо пообещал Артемию обеспечение алкоголем, если тот подпишет пожизненный контракт со своим клубом. Также владельцы бара запустили в сети хэштег #StayThirstyPanarin.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от High Bank Distillery Co (@highbankdistillery) 8 Янв 2019 в 12:58 PST

Старания владельцев бара оправданы — летом 2019 Панарин может стать неограниченно свободным агентом, если не подпишет новый контракт. Форвард перешел в «Коламбус» в 2017 году, где в первом же сезоне отыграл 81 игру, забросил 27 шайб и отдал 55 передач. В новом сезоне у Артемия тоже все в порядке со статистикой — за прошедшие 39 матчей он забил 13 голов и отдал 32 голевых паса.

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