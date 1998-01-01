Голкипер Андрей Василевский примет участие в Матче звезд НХЛ

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Хоккеист «Тампа Бэй Лайтнинг» заменит в выставочной игре вратаря «Монреаля» Кэри Прайса.

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

Андрей Василевский, голкипер хоккейного клуба «Тампа Бэй Лайтнинг» сыграет в Матче звезд НХЛ. Он заменит в выставочной игре вратаря «Монреаля» Кэри Прайса, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Прайс, защищающий ворота прославленного канадского клуба, решил пропустить Матч звезд из-за травмы. Василевский с приличным показателем отраженных бросков (92%) и 16 победами в 22 играх текущего сезона оказался следующим на очереди. 26 января он сыграет за сборную Атлантического дивизиона.

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Матчи звезд НХЛ имеют долгую традицию — первая подобная игра состоялась в 1947, когда против «Торонто» вышла играть сборная звезд. С тех пор формат неоднократно менялся, а с 2016 года игры проводится между сборными дивизионов НХЛ.

Россиянам не впервой участвовать в Матче звезд лиги. Например, в прошлом году в выставочных матчах сыграли Александр Овечкин, Никита Кучеров и все тот же Василевский. Кроме Василевского в разные годы в звездных сборных выходило трое российских вратарей: Евгений Набоков, Сергей Бобровский и Николай Хабибулин.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему Александр Овечкин отказался от участия в Матче звезд-2019. На сегодняшний день, помимо Василевского в игре примет участие только один россиянин — нападающий «Тампы» Никита Кучеров.

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