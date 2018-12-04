Вышел новый трейлер фильма «Капитан Марвел»

, 9:57 Видео 19

Мировая премьера очередного блокбастера от Marvel запланирована 8 марта 2019 года.

Фото, видео: YouTube / Marvel Entertainment

Студия Marvel опубликовала новый трейлер боевика «Капитан Марвел» с Бри Ларсон в главной роли.

Сюжет блокбастера повествует о пилоте ВВС США Кэрол Дэнверс, которая обрела сверхспособности после столкновения с инопланетянами.

Режиссерами новинки о вселенной супергероев стали Анна Боден и Райан Флек. В фильме сыграли такие голливудские звезды, такие как Джуд Лоу и Сэмюэл Л. Джексон. Выход фильма запланирован на 8 марта 2019 года.

Ранее Пятый канал рассказывал о продолжении «Венома».

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

10:14
Ученые доказали внеземное происхождение жизни на Земле
9:57
Вышел новый трейлер фильма «Капитан Марвел»
9:43
Названы самые популярные внутренние авианаправления россиян в 2018 году
9:26
В России с начала года подорожали новые автомобили
9:15
Записка из архивов КГБ пополнила список загадочных свойств пирамид Египта
8:50
Невозможно представить, что США полностью уйдут из Сирии — Рябков
8:41
На Камчатке ожидают мощное извержение вулкана Шивелуч
8:28
Россиянин Макаренко содержится в гавайской тюрьме — посольство РФ
8:15
В Австралии из-за подозрительных посылок эвакуированы консульства десяти стран
8:01
Сенат США заблокировал новый пакет антироссийских санкций
7:55
Лайфхак: ищем мелкие предметы в квартире при помощи носка
7:47
Видео: В Уссурийске приземлились Деды Морозы-парашютисты
7:36
В Подмосковье расследуют убийство полицейского
7:32
В Россию вернулись тридцать легендарных танков Т-34
7:26
Причиной пожара в частном доме в Кемеровской области стало короткое замыкание
7:21
Видео: Жители Канады столкнулись в лесу со странным существом
7:13
Лайфхак: средство для мытья посуды из подручных материалов
7:01
Вступили в силу новые тарифы ОСАГО
6:54
Глюкоза подшутила над «ревнивым» мужем — фото
6:42
«Лада» возглавила ТОП-10 лидеров продаж среди авто с МКП

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

04.12.2018

Marvel показала трейлер блокбастера «Капитан Марвел»

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
27 января — Международный день без интернета
31 января — День ювелира в России

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама