Вышел новый трейлер фильма «Капитан Марвел»

Студия Marvel опубликовала новый трейлер боевика «Капитан Марвел» с Бри Ларсон в главной роли.

Сюжет блокбастера повествует о пилоте ВВС США Кэрол Дэнверс, которая обрела сверхспособности после столкновения с инопланетянами.

Все сюда! Смотрите официальный трейлер фильма MARVEL «Капитан Марвел» по активной ссылке в профиле 😎 Кажется, 2019 год будет жарким! #КапитанМарвел #Трейлер pic.twitter.com/AZWRH1jMzW — MARVEL Россия (@MARVELRussia) 4 декабря 2018 г.

Режиссерами новинки о вселенной супергероев стали Анна Боден и Райан Флек. В фильме сыграли такие голливудские звезды, такие как Джуд Лоу и Сэмюэл Л. Джексон. Выход фильма запланирован на 8 марта 2019 года.

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