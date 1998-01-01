Sony Pictures Entertainment снимет продолжение «Венома»

Компания Sony начала работать над созданием второй части «Венома». Об этом сообщает американское издание The Hollywood Reporter.

Как стало известно журналу, в кинокомпании уже прорабатывают сценарий нового фильма. К созданию сюжета присоединилась актриса Келли Марсел, которая также принимала участие в работе над сценарием первой части «Венома».

Когда увидит свет продолжение истории о борьбе землянина с инопланетным поселенцем, в Sony Pictures не сообщают. Детали сюжета пока тоже не раскрываются.

Вероятно, на особенный успех новой ленты корпорации рассчитывать не стоит — как сообщал ранее Пятый канал, первая часть «Венома» вошла в список худших фильмов 2018 года.