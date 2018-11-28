Видео: В Тихом океане полыхает судно с тысячами автомобилей

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Экипаж покинул японский грузовой корабль после возгорания, не обошлось без жертв.

Фото, видео: Telegram @tv360ru

В Тихом океане дрейфует горящее судно с почти четырьмя тысячами автомобилей из Японии.

Двухсотметровый японский корабль Sincerity Ace загорелся еще на прошлой неделе. Из 21 члена экипажа удалось эвакуировать 16, четверо погибли, еще один пропал без вести.

На борту судна находится более 3 800 автомобилей, которые транспортировали в США. Большинство из них марки Nissan. Из-за чего возник крупный пожар на корабле и каков материальный ущерб — пока не ясно.

Ранее Пятый канал рассказывал о пожаре на строящемся в Петербурге ледоколе «Виктор Черномырдин».

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