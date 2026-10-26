Голос не тот: как Брюс Уиллис помогал Бену Аффлеку стать голливудским актером

Radar Online: Брюс Уиллис помогал Бену Аффлеку стать голливудским актером

Актер Бен Аффлек вспомнил, как Брюс Уиллис помог ему закрепиться в Голливуде во время совместной работы над фильмом «Армагеддон». В подкасте Happy Sad Confused он рассказал о неожиданных рекомендациях старшего коллеги, передает Radar Online.

Один из советов касался голоса Аффлека. По воспоминаниям артиста, Уиллис неожиданно заметил, что тот звучит слишком высоко.

«Брюс, это просто мой голос. Разве я могу его изменить?» — пересказал Аффлек свой вопрос.

Уиллис заверил коллегу, что пытается ему помочь. Аффлек не последовал рекомендации.

Теперь актер вспоминает разговор с теплотой. Он отметил, что любит Брюса и воспринимает его слова как искреннюю попытку поддержать.

Уиллис высказывался и о выборе ролей. В частности, он отговаривал Аффлека от участия в романтической комедии «Влюбленный Шекспир».

Актер все же снялся в картине. Впоследствии фильм получил семь премий «Оскар», включая награду за лучший фильм.

Аффлек признал, что в этом случае коллега ошибся. Однако он уточнил, что сценарий Уиллис не читал.

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