Калининградская область стала автономной в сфере газоснабжения с моря

, 12:19 Репортаж 44

Самый западный регион страны стал полностью независим от газового транзита через территорию иностранных государств.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Уникальный объект для всей российской энергетики заработал в Калининградской области. Теперь топливо будут доставлять по морю в специальный плавучий терминал, а затем в подземное хранилище. Старт проекту дал Владимир Путин. Впрочем, визит президента этим не ограничился.

Так Россия снова стала новатором. Западный форпост страны теперь — энергетически независимая территория. В диспетчерской калининградского хранилища президенту демонстрируют это наглядно. Газопровод, что идет в регион через Белоруссию и Литву отключен. Но ни в одном из домов «янтарного края» этого не заметили.

— Мы очень много внимания уделяли энергоснабжению, энергобезопасности региона в целом, в том числе и в связи с планами Евросоюза по выходу прибалтийских государств из российского энергетического кольца. Собственно говоря, это их дело. Дополнительные деньги налогоплательщиков в это будут вкладываться, — сказал Владимир Путин.

Калининград от этих политических игр пострадать не должен, заявил президент в 2016-м. Все это время Газпром работал над альтернативной схемой поставок газа. В ее основе — платформа «Маршал Василевский». Она теперь стоит на приколе в пяти километрах от калининградских берегов.

У «Василевского» будут швартоваться суда с запасами сжиженного газа. После переработки на платформе голубое топливо попадет в уникальное хранилище. Его создала сама природа. На глубине в километр — вековые запасы каменной соли. Теперь это резервуар, каких больше нет в стране.

— У правительства есть такое поручение — подготовить предложения, знаю, что в целом они уже сформулированы, я жду доклада на этот счет по поводу того, чтобы для конечного потребителя эта разница в цене — трубного газа и сжиженного природного газа, поставляемого в Калининград, чтобы эта разница не легла дополнительным бременем на плечи конечного потребителя в Калининградской области, — заявил Владимир Путин.

А будут перемены, которые Калининград заметит. Город — первопроходец нового национального проекта.

Это будет настоящий культурный прорыв. Сразу четыре кластера в разных уголках страны: Владивосток и Калининград, Кемерово и Севастополь. Филиалы Большого, Мариинки, Третьяковки и Эрмитажа.

А еще — балетные школы, театральные училища, консерватории, выставочные площадки, концертные залы и кинотеатры. При этом — в уникальных образчиках современной архитектуры, в самых заповедных уголках страны.

Потом Путин заявит: это все Пиотровский и Гергиев «виноваты»: слишком красочно умеют рассказывать, как встречают в российских городах их выставки и концерты. Президент, впрочем, и сам накануне столкнулся с культурным голодом.

— О преимуществах наличия филиалов в регионах. Хотел вчера сходить в Эрмитаж. Говорят — Эрмитаж закрыт. Был бы филиал здесь в Калининграде, я пришел бы сюда в Калининград, — сказал президент, обращаясь к губернатору Калининградской области Антону Алиханову.

К концу 2023 года филиалы легендарных музеев появятся во всех четырех городах, обещают президенту члены правительства. А пестовать таланты начнут еще раньше: отделения ведущих вузов культуры откроют свои двери уже в сентябре 2020-го. Путин требует обратить внимание на кадры.

— Я слышу и знаю по этому поводу различные сомнения. Я такие же точно сомнения слышал, когда мы решали вопрос о создании целой сети высокотехнологичных медицинских центров в регионах РФ. Мне тоже самое говорили: работать не будут, людей нет и никто туда не поедет. Поехали. И из Петербурга, из Москвы, из Новосибирска, из-за границы вернулись, когда возможности созданы и возможности по уровню заработных плат, по оборудованию, — сказал Владимир Путин.

К проблемам творчества нужно иметь творческий подход. И Севастополю, и Калининграду нужны хореографические академии. Но это не значит, что они должны быть похожи друг на друга как две капли воды. Ведь в большой стране очень разные культурные запросы.

— Это штампованная фраза, конечно, казенная — «самореализация граждан». Но что за ней стоит? За ней стоят судьбы наших людей, жизнь российских семей в регионах нашей страны. За этим стоит, вы знаете, достаточно прозаичная вещь — обучение детей, — заметил Владимир Путин.

Кто подписывает техзадание, кто принимает работу, кто контролирует расход денег. Президент требует деталей. И обещает: перед тем, как заговорят музы, чиновники встретятся этим составом не раз.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Путин потребовал назвать точные даты открытия культурных кластеров в регионах.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

13:05
Школьница прострелила себе лицо, делая селфи с пистолетом
12:52
Видео с места гибели семьи во время пожара в Кемеровской области
12:39
Стало известно, когда Николая Дроздова выпишут из больницы
12:28
Чего ждать автомобилистам от новых тарифов ОСАГО — мнение эксперта
12:19
Калининградская область стала автономной в сфере газоснабжения с моря
12:11
Врачи рассказали о состоянии найденного под завалами в Магнитогорске младенца
11:58
Брак принца Уильяма и Кейт Миддлтон едва не распался из-за вечеринки
11:49
Авто всмятку: Массовое ДТП со снегоуборочной техникой произошло в Москве
11:42
Никита Кучеров приблизился к рекорду Ягра в НХЛ
11:31
Начальник отдела управления СИЗО-1 нашел гранату под своим автомобилем
11:22
В Роструде рассказали, когда ждать новых праздничных выходных
11:13
Дима Билан призвал ввести цензуру на эстраде
10:59
Индивидуальные системы «свой-чужой» создадут для российских военных
10:43
На Чукотке объявили штормовое предупреждение
10:24
Видео: В Тихом океане полыхает судно с тысячами автомобилей
10:23
Глава Минтруда рассказал о повышении зарплат бюджетников в 2019 году
10:14
Ученые доказали внеземное происхождение жизни на нашей планете
9:57
Вышел новый трейлер фильма «Капитан Марвел»
9:43
Названы самые популярные внутренние авианаправления россиян в 2018 году
9:26
В России с начала года подорожали новые автомобили

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru