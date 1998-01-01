Калининградская область стала автономной в сфере газоснабжения с моря

Уникальный объект для всей российской энергетики заработал в Калининградской области. Теперь топливо будут доставлять по морю в специальный плавучий терминал, а затем в подземное хранилище. Старт проекту дал Владимир Путин. Впрочем, визит президента этим не ограничился.

Так Россия снова стала новатором. Западный форпост страны теперь — энергетически независимая территория. В диспетчерской калининградского хранилища президенту демонстрируют это наглядно. Газопровод, что идет в регион через Белоруссию и Литву отключен. Но ни в одном из домов «янтарного края» этого не заметили.

— Мы очень много внимания уделяли энергоснабжению, энергобезопасности региона в целом, в том числе и в связи с планами Евросоюза по выходу прибалтийских государств из российского энергетического кольца. Собственно говоря, это их дело. Дополнительные деньги налогоплательщиков в это будут вкладываться, — сказал Владимир Путин.

Калининград от этих политических игр пострадать не должен, заявил президент в 2016-м. Все это время Газпром работал над альтернативной схемой поставок газа. В ее основе — платформа «Маршал Василевский». Она теперь стоит на приколе в пяти километрах от калининградских берегов.

У «Василевского» будут швартоваться суда с запасами сжиженного газа. После переработки на платформе голубое топливо попадет в уникальное хранилище. Его создала сама природа. На глубине в километр — вековые запасы каменной соли. Теперь это резервуар, каких больше нет в стране.

— У правительства есть такое поручение — подготовить предложения, знаю, что в целом они уже сформулированы, я жду доклада на этот счет по поводу того, чтобы для конечного потребителя эта разница в цене — трубного газа и сжиженного природного газа, поставляемого в Калининград, чтобы эта разница не легла дополнительным бременем на плечи конечного потребителя в Калининградской области, — заявил Владимир Путин.

А будут перемены, которые Калининград заметит. Город — первопроходец нового национального проекта.

Это будет настоящий культурный прорыв. Сразу четыре кластера в разных уголках страны: Владивосток и Калининград, Кемерово и Севастополь. Филиалы Большого, Мариинки, Третьяковки и Эрмитажа.

А еще — балетные школы, театральные училища, консерватории, выставочные площадки, концертные залы и кинотеатры. При этом — в уникальных образчиках современной архитектуры, в самых заповедных уголках страны.

Потом Путин заявит: это все Пиотровский и Гергиев «виноваты»: слишком красочно умеют рассказывать, как встречают в российских городах их выставки и концерты. Президент, впрочем, и сам накануне столкнулся с культурным голодом.

— О преимуществах наличия филиалов в регионах. Хотел вчера сходить в Эрмитаж. Говорят — Эрмитаж закрыт. Был бы филиал здесь в Калининграде, я пришел бы сюда в Калининград, — сказал президент, обращаясь к губернатору Калининградской области Антону Алиханову.

К концу 2023 года филиалы легендарных музеев появятся во всех четырех городах, обещают президенту члены правительства. А пестовать таланты начнут еще раньше: отделения ведущих вузов культуры откроют свои двери уже в сентябре 2020-го. Путин требует обратить внимание на кадры.

— Я слышу и знаю по этому поводу различные сомнения. Я такие же точно сомнения слышал, когда мы решали вопрос о создании целой сети высокотехнологичных медицинских центров в регионах РФ. Мне тоже самое говорили: работать не будут, людей нет и никто туда не поедет. Поехали. И из Петербурга, из Москвы, из Новосибирска, из-за границы вернулись, когда возможности созданы и возможности по уровню заработных плат, по оборудованию, — сказал Владимир Путин.

К проблемам творчества нужно иметь творческий подход. И Севастополю, и Калининграду нужны хореографические академии. Но это не значит, что они должны быть похожи друг на друга как две капли воды. Ведь в большой стране очень разные культурные запросы.

— Это штампованная фраза, конечно, казенная — «самореализация граждан». Но что за ней стоит? За ней стоят судьбы наших людей, жизнь российских семей в регионах нашей страны. За этим стоит, вы знаете, достаточно прозаичная вещь — обучение детей, — заметил Владимир Путин.

Кто подписывает техзадание, кто принимает работу, кто контролирует расход денег. Президент требует деталей. И обещает: перед тем, как заговорят музы, чиновники встретятся этим составом не раз.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Путин потребовал назвать точные даты открытия культурных кластеров в регионах.