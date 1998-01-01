Видео с места гибели семьи во время пожара в Кемеровской области

Многодетная семья погибла при пожаре в частном доме в Кемеровской области. Трагедия произошла в поселке Тисуль.

Огонь вспыхнул поздно ночью 9 ноября, когда все спали. За считанные минуты пламя охватило жилые комнаты. В них находились шесть человек.

Трое взрослых и трое детей в возрасте от четырех месяцев до десяти лет. Прибывшие пожарные оперативно справились с огнем, но спасти людей не удалось. Они отравились угарным газом.

Причины трагедии сейчас устанавливаются. По предварительным данным, пожар мог вспыхнуть из-за нарушений эксплуатации печи. По факту случившегося, возбуждено уголовное дело.

Ранее Пятый канал публиковал видео крупного пожара в ангаре в Новой Москве.