Видео с места гибели семьи во время пожара в Кемеровской области

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Трое взрослых и двое детей стали жертвами возгорания в частном доме.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Многодетная семья погибла при пожаре в частном доме в Кемеровской области. Трагедия произошла в поселке Тисуль.

Огонь вспыхнул поздно ночью 9 ноября, когда все спали. За считанные минуты пламя охватило жилые комнаты. В них находились шесть человек.

Трое взрослых и трое детей в возрасте от четырех месяцев до десяти лет. Прибывшие пожарные оперативно справились с огнем, но спасти людей не удалось. Они отравились угарным газом.

Причины трагедии сейчас устанавливаются. По предварительным данным, пожар мог вспыхнуть из-за нарушений эксплуатации печи. По факту случившегося, возбуждено уголовное дело.

Ранее Пятый канал публиковал видео крупного пожара в ангаре в Новой Москве.

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