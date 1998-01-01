Сомнительные герои или как на Украине украли иконы из Киево-Печерской лавры

На Украине разворовали одну из главных православных святынь. Из Киево-Печерской лавры исчезли нескольких ценных икон. Пропажу обнаружили во время инвентаризации церковных ценностей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тем временем на фоне очередного церковного скандала на Украине появился новый национальный герой. За вклад «в борьбу за собственную поместную церковь» Петр Порошенко присвоил раскольнику Филарету звание героя Украины. 20 лет назад за раскольническую деятельность он был отлучен от церкви и предан анафеме. Сомнительность награды уже оценили пользователи сети. В своих комментариях некоторые написали, что само звание героя Украины уже давно лишено своего смысла.

Впрочем, смысла нет и в других решениях Киева. Автокефалию на Украине не признают все больше западных коллег. Так синод Греции отказался принимать недавно созданную в Незалежной церковь. А глава Польской церкви заявил, что провозглашенный на Украине митрополит вообще не является священником.

Ранее Пятый канал рассказывал, какое будущее ждет Украину после получения томоса об автокефалии для так называемой Объединенной раскольнической церкви Украины (ОРЦУ).