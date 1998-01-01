Сомнительные герои или как на Украине украли иконы из Киево-Печерской лавры

, 13:41 Видео 73

Во время инвентаризации Киево-Печерской лавры обнаружили пропажу нескольких ценных икон.

Фото, видео: Пятый канал, Instagram @explore/locations

На Украине разворовали одну из главных православных святынь. Из Киево-Печерской лавры исчезли нескольких ценных икон. Пропажу обнаружили во время инвентаризации церковных ценностей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тем временем на фоне очередного церковного скандала на Украине появился новый национальный герой. За вклад «в борьбу за собственную поместную церковь» Петр Порошенко присвоил раскольнику Филарету звание героя Украины. 20 лет назад за раскольническую деятельность он был отлучен от церкви и предан анафеме. Сомнительность награды уже оценили пользователи сети. В своих комментариях некоторые написали, что само звание героя Украины уже давно лишено своего смысла.

Впрочем, смысла нет и в других решениях Киева. Автокефалию на Украине не признают все больше западных коллег. Так синод Греции отказался принимать недавно созданную в Незалежной церковь. А глава Польской церкви заявил, что провозглашенный на Украине митрополит вообще не является священником.

Ранее Пятый канал рассказывал, какое будущее ждет Украину после получения томоса об автокефалии для так называемой Объединенной раскольнической церкви Украины (ОРЦУ).

Читайте также

Подпишитесь на нашу Facebook страницу!Свежие международные и российские новости
на нашей странице в Facebook

Последние новости

14:39
Полиция расследует атаку дрона на аэропорт Хитроу
14:29
«Музыка стала фастфудом»: Пригожин поддержал мнение Билана о необходимости цензуры
14:15
Трамп теряет контроль: Президент США хочет отгородиться от Мексики стеной
13:59
«Спасибо» — мать Вани Фокина поблагодарила всех за поддержку их семьи
13:41
Сомнительные герои или как на Украине украли иконы из Киево-Печерской лавры
13:29
«Дед Мороз в отпуске»: Королева забыла голого Тарзана под елочкой
13:15
Слушание по делу об убийстве посла Карлова продолжится в течение трех дней
13:05
Школьница прострелила себе лицо, делая селфи с пистолетом
12:52
Видео с места гибели семьи во время пожара в Кемеровской области
12:39
Стало известно, когда Николая Дроздова выпишут из больницы
12:28
Чего ждать автомобилистам от новых тарифов ОСАГО — мнение эксперта
12:19
Калининградская область стала автономной в сфере газоснабжения с моря
12:11
Врачи рассказали о состоянии найденного под завалами в Магнитогорске младенца
11:58
Брак принца Уильяма и Кейт Миддлтон едва не распался из-за вечеринки
11:49
Авто всмятку: Массовое ДТП со снегоуборочной техникой произошло в Москве
11:42
Никита Кучеров приблизился к рекорду Ягра в НХЛ
11:31
Начальник отдела управления СИЗО-1 нашел гранату под своим автомобилем
11:22
В Роструде рассказали, когда ждать новых праздничных выходных
11:13
Дима Билан призвал ввести цензуру на эстраде
10:59
Индивидуальные системы «свой-чужой» создадут для российских военных

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама