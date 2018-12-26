Экс-глава ЦРУ назвал Путина «самым большим подарком» для НАТО

«Большим подарком» для блока НАТО стал приход к власти Владимира Путина в России. Об этом сообщил отставной американский генерал Дэвид Петреус, ранее командовавший войсками коалиции в Ираке и Афганистане.

Выступая на конференции Raisina Dialogue в Индии, Петреус заявил, что президент РФ дал Североатлантическому альянсу «новый повод к существованию». Он отметил, что Белый дом будет расширять военное присутствие в странах Европы, а также оспорит «новый геополитический порядок» при помощи НАТО.

Дэвид Петреус подал в отставку с поста директора ЦРУ в 2012 году после скандала со взломом почты его любовницы.

Ранее Пятый канал сообщал, что американские солдаты надругались над флагом Литвы.