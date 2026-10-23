Собянин: в Москве появилась улица Героев-Железнодорожников

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Дарья Белова
Дарья Белова 27 0

Новый топоним увековечил память работников железнодорожной отрасли, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны.

В Москве появилась улица Героев-Железнодорожников

Фото: MAX/Мэр Москвы Сергей Собянин

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В Москве Проектируемому проезду № 5108 присвоили название «Улица Героев-Железнодорожников». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Новая улица протяженностью около двух километров проходит по территории районов Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное Южного административного округа. Она соединяет улицы Подольских Курсантов и Липецкую.

Решение о присвоении названия поддержали участники проекта «Активный гражданин». В голосовании приняли участие более 150 тысяч человек.

«Раньше неподалеку находилось вагонное депо, многие работники которого в 1941 году ушли на фронт добровольцами. В 1970-е в память о них рядом со станцией Бирюлево-Товарная Павелецкого направления МЖД был установлен мемориал: шестиметровая стела и мраморная плита с фамилиями Героев, павших в годы Великой Отечественной войны», — написал Собянин.

По его словам, новый топоним увековечил не только вклад железнодорожников в победу, но и стал напоминанием об их ежедневном труде на благо столицы и всей страны в мирное время.

Ранее 5-tv.ru сообщал о реставрации памятного знака на месте первой шахты Мосметростроя. Работы провели, чтобы сохранить память о рабочих, участвовавших в строительстве московского метро.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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