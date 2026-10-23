Собянин: в Москве появилась улица Героев-Железнодорожников

Новый топоним увековечил память работников железнодорожной отрасли, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны.
Фото: MAX/Мэр Москвы Сергей Собянин
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В Москве Проектируемому проезду № 5108 присвоили название «Улица Героев-Железнодорожников». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.
Новая улица протяженностью около двух километров проходит по территории районов Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное Южного административного округа. Она соединяет улицы Подольских Курсантов и Липецкую.
Решение о присвоении названия поддержали участники проекта «Активный гражданин». В голосовании приняли участие более 150 тысяч человек.
«Раньше неподалеку находилось вагонное депо, многие работники которого в 1941 году ушли на фронт добровольцами. В 1970-е в память о них рядом со станцией Бирюлево-Товарная Павелецкого направления МЖД был установлен мемориал: шестиметровая стела и мраморная плита с фамилиями Героев, павших в годы Великой Отечественной войны», — написал Собянин.
По его словам, новый топоним увековечил не только вклад железнодорожников в победу, но и стал напоминанием об их ежедневном труде на благо столицы и всей страны в мирное время.
Ранее 5-tv.ru сообщал о реставрации памятного знака на месте первой шахты Мосметростроя. Работы провели, чтобы сохранить память о рабочих, участвовавших в строительстве московского метро.
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