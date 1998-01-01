Завершились большие зимние каникулы, россияне вышли на работу. И первый день — он сложный самый, говорят психологи, организм просто отвык трудиться. Отгремевшие фейерверки оставили только звон в ушах, а ненужные елки покрываются сугробами. Грустная картина только добавляет горького привкуса к тоске по прошедшим праздникам. Но это душевное состояние вовсе не аномалия. Все вокруг чувствуют себя примерно так же.

— Грусть расставания с праздником, с праздничным настроением, с этим бездельем, с этой эйфорией. И счастье вернуться на любим работу, — говорит психоаналитик Ирина Смолярчук.

Чтобы работа не казалась сомнительным удовольствием, начитанные начальники прибегают к разнообразным хитростям.

— Очень сложно. Потому что однозначно всем еще хочется продолжить гулять, развлекаться, полежать на диванчике. Советую не подходить к людям в первый день с кнутом, а подходить к ним с пряниками вкусными и с чашечкой чая, — рекомендует начальница Анна Кондратьева.

Только в редких профессиях удается избежать резкого погружения в работу — если в новый год она не прекращалась. Как у артистов, например.

— Мне скучно ничего не делать, а когда мы занимаемся интервью, фотографии делаем, выступаем — нельзя сказать что мы как-то работаем против воли, мы получаем удовольствие, мы отдыхаем, — говорит вокалист Группы «Pompeya» Даниил Брод.

А вот обладателям приземленных профессий приходится идти на крайние меры. Чтобы не оставить шансов посленовогодней тоске, начинающий блогер Витория с января начинает новую жизнь. Первым делом обязуется перед виртуальными друзьями регулярно писать новые тексты в соцсети. А еще похудеть и выучить английский. И ведь такие обещания она дает себе каждый год. Этот раз будет особенным — блогер сжигает мосты.

— Теперь будет стыдно идти назад, потому что вы меня сняли. Пост можно было удалить, а тут уже все посмотрят, — говорит Виктория Эмдина.

В языковые школы такие же отчаянные, как и блогер Виктория, начинают стучаться уже посреди каникул. Преподаватель английского Джоан О’Салливан видит в этом проявление загадочной русской души:

— Каждый январь мы постоянно наблюдаем рост количества учеников. Как только начинается новый год, люди говорят себе: «Отлично, это самый подходящий момент!» Новый год, новые начинания, новый язык.

Но вот специалисты по душевному здоровью видят в этом тревожные признаки. В новый год бросаться с разбега — рискованная затея.

— Если человек хочет начать свою жизнь с белого листа, это говорит лишь о том, что он недоволен, неудовлетворен. Это уже дорога к самобичеванию, — считает психоаналитик Ирина Смолярчук.

С главным советом — делать все постепенно — даже убежденным трудоголикам спорить не хочется. Вот и бизнесвумен Анна Кондратьева в эти первые дни старается не третировать подчиненных:

— Действовать собранно будем на следующей неделе. А сейчас пока чай, разбор почты, плавно.

И блогера, которая впервые в жизни пришла в тренажерный зал — тоже сильно не мучают. А цель ее оказалась вполне достижима: хоть и дала обещание похудеть во что бы то ни стало, но срок отвела вполне разумный. Полгода.

— Это очень хороший момент, хорошее подспорье, когда человек начинает задумываться о своей летней фигуре зимой, — утверждает тренер Евгений Рыжков.

В первые дни января здесь не так уж и пустынно. Правда, после каникул, замечают тренеры, половина новичков не возвращается. Но ведь другой половине все-таки удается начать жизнь по-новому.

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