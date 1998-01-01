Как вернуться в рабочий ритм после новогодних каникул — советы специалистов

, 18:10 Репортаж 46

Опытные руководители советуют начальникам запастись пряниками.

Фото, видео: Пятый канал

Завершились большие зимние каникулы, россияне вышли на работу. И первый день — он сложный самый, говорят психологи, организм просто отвык трудиться. Отгремевшие фейерверки оставили только звон в ушах, а ненужные елки покрываются сугробами. Грустная картина только добавляет горького привкуса к тоске по прошедшим праздникам. Но это душевное состояние вовсе не аномалия. Все вокруг чувствуют себя примерно так же.

— Грусть расставания с праздником, с праздничным настроением, с этим бездельем, с этой эйфорией. И счастье вернуться на любим работу, — говорит психоаналитик Ирина Смолярчук.

Чтобы работа не казалась сомнительным удовольствием, начитанные начальники прибегают к разнообразным хитростям.

— Очень сложно. Потому что однозначно всем еще хочется продолжить гулять, развлекаться, полежать на диванчике. Советую не подходить к людям в первый день с кнутом, а подходить к ним с пряниками вкусными и с чашечкой чая, — рекомендует начальница Анна Кондратьева.

Только в редких профессиях удается избежать резкого погружения в работу — если в новый год она не прекращалась. Как у артистов, например.

— Мне скучно ничего не делать, а когда мы занимаемся интервью, фотографии делаем, выступаем — нельзя сказать что мы как-то работаем против воли, мы получаем удовольствие, мы отдыхаем, — говорит вокалист Группы «Pompeya» Даниил Брод.

А вот обладателям приземленных профессий приходится идти на крайние меры. Чтобы не оставить шансов посленовогодней тоске, начинающий блогер Витория с января начинает новую жизнь. Первым делом обязуется перед виртуальными друзьями регулярно писать новые тексты в соцсети. А еще похудеть и выучить английский. И ведь такие обещания она дает себе каждый год. Этот раз будет особенным — блогер сжигает мосты.

— Теперь будет стыдно идти назад, потому что вы меня сняли. Пост можно было удалить, а тут уже все посмотрят, — говорит Виктория Эмдина.

В языковые школы такие же отчаянные, как и блогер Виктория, начинают стучаться уже посреди каникул. Преподаватель английского Джоан О’Салливан видит в этом проявление загадочной русской души:

— Каждый январь мы постоянно наблюдаем рост количества учеников. Как только начинается новый год, люди говорят себе: «Отлично, это самый подходящий момент!» Новый год, новые начинания, новый язык.

Но вот специалисты по душевному здоровью видят в этом тревожные признаки. В новый год бросаться с разбега — рискованная затея.

— Если человек хочет начать свою жизнь с белого листа, это говорит лишь о том, что он недоволен, неудовлетворен. Это уже дорога к самобичеванию, — считает психоаналитик Ирина Смолярчук.

С главным советом — делать все постепенно — даже убежденным трудоголикам спорить не хочется. Вот и бизнесвумен Анна Кондратьева в эти первые дни старается не третировать подчиненных:

— Действовать собранно будем на следующей неделе. А сейчас пока чай, разбор почты, плавно.

И блогера, которая впервые в жизни пришла в тренажерный зал — тоже сильно не мучают. А цель ее оказалась вполне достижима: хоть и дала обещание похудеть во что бы то ни стало, но срок отвела вполне разумный. Полгода.

— Это очень хороший момент, хорошее подспорье, когда человек начинает задумываться о своей летней фигуре зимой, — утверждает тренер Евгений Рыжков.

В первые дни января здесь не так уж и пустынно. Правда, после каникул, замечают тренеры, половина новичков не возвращается. Но ведь другой половине все-таки удается начать жизнь по-новому.

Ранее Пятый канал рассказывал о новогодних традициях народов разных стран.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

19:11
«Мужика тебе не хватает»: Серябкину высмеяли в сети за странную позу на пляже
18:57
«Как школьник на дискотеке»: Эксперт о непредсказуемости курса доллара
18:41
«Отрыжка пивника»: Милонов высказался о творчестве Шнурова
18:29
Цены на бензин с нового года вновь поползли вверх
18:15
Площадь пожара на заводе цинкования выросла до 6 тысяч квадратных метров
18:10
Как вернуться в рабочий ритм после новогодних каникул — советы специалистов
17:58
Родственники захваченных пиратами моряков встретятся с представителями судовладельца
17:42
В ходе весенней сессии депутаты Госдумы планируют рассмотреть более 100 законов
17:38
Сенатор Алексей Пушков о слабом уровне украинских ВВС
17:29
Хирурги призвали не делать дома «омоложение Кардашьян» — жуткое фото
17:18
Новые тарифы ОСАГО: кто от них выиграет
17:05
Прокуратура Ингушетии занялась проверкой скандального видео с младенцем
16:51
Видео: Завод полыхает на площади 3000 квадратных метров в Оренбургской области
16:49
«Крепкий орешек» уже не тот: Нетрезвого Брюса Уиллиса под руки вывели из клуба
16:34
США исключили размещение войск на Курилах
16:32
Хоккеист Малкин пожертвовал 4 миллиона рублей для пострадавших в Магнитогорске
16:06
«Свободные» новогодние выходные могут появиться в России
15:50
А где Батруха? — Бузова взяла сестру на долгожданный отпуск на Мальдивах
15:34
В МЧС озвучили количество спасенных за время новогодних каникул
15:28
Погода удивляет: Аномальные морозы в Поволжье и небывалый снегопад в Крыму

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама