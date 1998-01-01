Родственники захваченных пиратами моряков встретятся с представителями судовладельца

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Прессу на встречу не пустят — близкие плененных боятся, что присутствие журналистов может негативно сказаться на процесс переговоров.

Фото: www.globallookpress.com

Родственники захваченных пиратами в территориальных водах Бенина российских моряков встретятся с их работодателями в среду, 9 января, в Санкт-Петербурге. По информации ТАСС, встреча будет закрытой, журналистов на нее не пустят, поскольку близкие плененных боятся, что присутствие прессы может повредить процессу переговоров об освобождении. По данным агентства, четверо из шестерых попавших в плен являются жителями Петербурга.

Как сообщалось ранее, в ночь на 2 января в Гвинейском заливе пираты захватили в плен шестерых из 24 членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy, все — россияне. В числе заложников оказался и капитан судна Андрей Иванов — уроженец Новосибирска, окончивший в Петербурге университет морского и речного флота имени адмирала Макарова. Пятый канал публиковал его фото и рассказывал детали нападения.

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