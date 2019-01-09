Площадь пожара на заводе цинкования выросла до 6 тысяч квадратных метров

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Серьезное возгорание тушат Оренбургском заводе промышленного цинкования, 9 января.

Фото, видео: ВКонтакте

Площадь пожара на Оренбургском заводе промышленного цинкования, достигла шести тысяч квадратных метров, 9 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

На место ЧП выехал губернатор Оренбургской области Юрий Берг, чтобы провести экстренное совещание. Пожару присвоен второй повышенный номер сложности.

Сообщается, что очаг возгорания находится в одном из цехов. Сама площадь завода составляет 7000 тысяч квадратных метров.

Весь персонал экстренно эвакуировали. Информации о пострадавших и погибших нет.

На месте работают экстренные службы города, но локализовать пламя пока не удается.

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