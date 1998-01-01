Власти Петербурга пересмотрят Стратегию-2035, чтобы «не обманывать жителей»

Руководство Санкт-Петербурга скорректирует программу социально экономического развития города до 2035 года. Об этом сообщил советник главы Северной столицы Евгений Елин, подводя итоги первых 100 дней работы Александра Беглова.

По словам Елина, нужно признать, что выполнить все прописанные в Стратегии-2035 116 задач невозможно, на все просто нет ресурса. Поэтому перед администрацией стоит задача выбрать из этого «меню» те задачи, которые являются приоритетными на ближайшее время и направить на них все силы и ресурсы.

— Мы будем ближайшее время самым серьезнейшим образом пересматривать госпрограммы. Пересматривать с точки зрения, в том числе, ликвидации тех задач, которые абсолютно правильные, но мы не в состоянии их решить, на это нет ресурса. Не будем обманывать наших граждан. Эти задачи надо разбивать на части и ставить более узкие цели, — заявил Елин.

Ранее Пятый канал рассказывал, что 7 января во время визита президента РФ в Петербург Александр Беглов отчитался о выполнении данных ему поручений.