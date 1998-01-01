Роскомнадзор объяснил причину блокировки клипа Хаски «Иуда»

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В ведомстве отметили, что в видеоролике содержится запрещенный Уголовным кодексом РФ контент.

Фото: ВКонтакте @husky_music

Роскомнадзор прокомментировал свое распоряжение о блокировке клипа скандально известного рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов) на песню «Иуда». В ведомстве пояснили, что в видеоролике содержится контент, за который, согласно Уголовному кодексу РФ, предусмотрено наказание, а именно — информация об изготовлении и употреблении наркотиков.

Клип был заблокирован на YouTube в ноябре прошлого года, о чем видеохостинг сообщил в электронном письме музыканту, пояснив, что Роскомнадзор добавил его в реестр запрещенного контента, пишет tjournal.

Осенью рэпер Хаски помимо музыкальной славы приобрел и другую — он был задержан в Краснодаре во время выступления перед клубом на улице. Артист зачитал свой трек, взгромоздившись на припаркованное авто. Тогда на хип-хоппера были составлены три административных протокола.

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